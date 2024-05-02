疫後全球瘋旅行，李國毅、邱勝翊、禾浩辰也跟上這波旅行風潮，日前三位男神出席Victorinox行李箱發表會，分別以不同造型詮釋行李箱時尚，百搭的曜石黑色、時尚優雅的岩白色，以及絕不會出錯的風暴灰，為即將開跑的暑期旅行揭開時尚序幕。

近期在時代劇《商魂》中有精彩演出的李國毅，才剛升格二寶爸，他以休閒裝扮搭配白色大型行李箱，因為帶著全家旅行勢必需要更大的箱子，尤其孩子出門要帶的東西很多，除了衣物、用品，連玩偶也不能忘記，因此大的收納空間對他來說最重要。

Victorinox新款Airox Advanced 大型行李箱岩白色款，2萬2500元。（Victorinox提供）

感情穩定但仍單身的禾浩辰則挑選中型的灰色行李箱，時尚百搭的灰色搭任何造型的裝扮都很合適，王子邱勝翊則以都會休閒造型的裝扮搭配黑色登機箱，適合在忙碌的工作中安排短程的國內旅行，跑通告時也很需要小型行李箱，讓自己在忙碌中仍可保持優雅。

疫後旅行風潮，行李箱銷售直線上升，不僅精品時尚圈紛紛搶進行李箱市場，就連以瑞士刀起家的Victorinox也可主力轉而放在行李箱上，佔比高達5成，甚至比腕表還要亮麗，全新升級Airox Advanced系列行李箱標榜堅固耐用，霧面啞光箱殼飾面，讓箱殼更加抗刮耐用程度，除了雙桿穩定系統拉桿、可擴充收納系統，外箱還有客製化瑞士刀殼刻字服務。