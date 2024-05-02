幻藍小熊（GENBLUE）赴韓國受訓力拚7月出道，其所屬「天空娛樂」不惜巨資請來南韓娛樂圈兩大編舞名師崔容俊、Reday指導她們，每月更花400萬韓幣租下首爾江南區公寓當成女子宿舍，集中管理她們就像是當兵般有條不紊。

直擊幻藍小熊位於首爾江南區的樓中樓公寓，有庭院、客廳及兩間臥室，家電、寢具一應俱全，XXIN、采甄、Nico共住一室，毓、Ayeon、許媛媛則住在樓上房間，由於樓中樓屋頂較低，毓笑說，每天起床最害怕的事就是撞到頭。

幻藍小熊在首爾宿舍合影，前排左起：Nico、XXIN、後排左起：毓、Ayeon、許媛媛、采甄。（天空娛樂提供）

住在女子宿舍規定非常嚴格，每位成員輪流當值日生打掃環境，還必須每天打卡、依規定集體進出、不能外宿。被問到赴韓發展會不會想家而哭？「最美國中生」Nico被爆在宿舍以淚洗面，許媛媛說Nico有一次收到媽媽的包裹而爆哭，「她收到媽媽送的外套跟卡片，要她穿暖別感冒，Nico太感動就哭了！」Nico也坦言，想爸爸媽媽會躲在角落哭，但隔天就好了。

XXIN、采甄、Nico三名成員共住一室。（天空娛樂提供）

采甄則被爆生活習慣比較不好，吃零食會掉屑屑，早上還會賴床，不過總能趕緊出門工作壓線過關，她笑說：「目前沒有遲到過，怕遲到會被淘汰！」