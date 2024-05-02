台東紅烏龍地方茶品牌獲得美國繆思設計大獎。（蔡旻妤攝）

紅烏龍是台東鹿野茶區新創出的地方特色茶，更是台東最具代表性的產業之一。台東縣政府自2022年創立台東紅烏龍地方茶品牌，結合慢經濟施政策略，推動台東紅烏龍茶產業的發展，獲得美國繆思設計大獎（Muse Design Awards SILVER WINNER）包裝設計類別銀獎。

紅烏龍口感甘潤、耐泡，突破了中低海拔茶區的困境，加上台東優越的自然環境、日益精進的製茶技術，使得紅烏龍的香氣滋味廣受消費者喜愛，並搭配台東近年推行的慢經濟，提升地域文化性、建立交流與共感，累積不少青年返鄉投入紅烏龍茶產業，逐步發展茶旅行、手搖飲等特色產品。

饒慶鈴提到，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，縣府特別打造區域茶品牌「台東紅烏龍」，以「鹿」為品牌標誌，塑造獨具風格的特色形象，加深品牌的記憶度，也透過不同管道與消費者溝通，像是與國立故宮博物院合作聯名推出「台東紅烏龍茶點禮盒」、與摩斯漢堡推出限定飲品「台東紅烏龍茶」、搭配遊程與星宇航空及易遊網鐵道旅行合作、並積極參展各種展售活動推廣，主動出擊提升品牌形象及知名度，建構品牌獨特的慢生活體驗，讓更多人透過茶來認識台東。