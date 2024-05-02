準副總統蕭美琴以預錄影片參與華府的國安論壇，爭取台灣納入美國正在推動的「供應安全安排協議」，加入美國與盟友的國防工業合作。對此，民進黨立委陳冠廷表示，他多次跟國防部長或國安局長等相關首長都提過，加入國防供應鏈確保我國有足夠的能力，對於我國國防絕對有幫助。

陳冠廷指出，除了對美軍購外，一般民間企業也具備軍規軍用或軍規商用的能力，在遇到非常時期這樣產量才能因應威脅，進入國防產業絕對是對我國軍工產業的一大肯定。

另外，針對美國前總統川普上月接受時代雜誌專訪提到，美國的亞洲盟友，可能也會面臨和歐洲同樣處境，不花錢就靠自己，但川普拒絕說明他是否會協助防衛台灣；對此，陳冠廷表示，我們永遠都必須靠自己，不管是國防能力具備或對外軍購，都必須用我們經濟能力和軍事能力因應中國大陸的威脅。

陳冠廷強調，不管川普怎麼說，我們的國家對美的軍購，也滿足美國軍工需求，是一個雙贏的狀況，不管是對他們軍工產業，還是培植我國軍工產業，以及公平的貿易都有往上成長，絕對都是公平基礎下，川普這麼說不見得有負面影響，因為我國樂意投資在我國的安全。