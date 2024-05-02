被封「最正主播」的葉映彤，2022年底生下寶貝兒子嘻嘻，與丈夫徐霈修組成一家三口；今（2日）她又捎來喜訊，宣布懷第二胎：「嘻嘻要當哥哥囉！」

影片中，葉映彤在廁所看到驗孕棒的檢驗結果，不敢相信地說：「我懷孕了。」為了確認狀況，葉映彤掛號婦產科，醫生照了超音波後，說胎兒還很小，「受孕兩、三個禮拜的大小」。

葉映彤懷孕了。（圖／我是新聞人 葉映彤臉書）

葉映彤分享超音波。（圖／我是新聞人 葉映彤臉書）

過了兩週，葉映彤又去婦產科照超音波，胎兒明顯變大了些，葉映彤除了讚嘆好可愛，也被強大的生命力感動，「往後人間百味，有你們兩個小傢伙，肯定甜蜜翻倍，歡迎你，我的孩子。」喜訊傳開後，許多網友紛紛留言恭喜葉映彤。

葉映彤曾分享生產的辛苦，「自然產十指全開、剖腹產得切開七層肌肉，但在寶寶出生的那一刻，我們先是感動的哭了，接著才是被傷口痛到哭。」她親自餵母乳時也是苦不堪言，漲奶會痛到睡不了，每四小時還要起來餵奶；產後第三天葉映彤真的覺得太累，「下半身的傷口在流血、上半身的胸部也破皮出血」，加上睡眠太破碎，她不得已打給育嬰室說要放棄全母乳。走過以上這些經歷，葉映彤明白為何有些新手媽會容易有產後憂鬱症。