傻眼！徐巧芯追問「哪位立委」幫陸踢台一腳 吳釗燮跳針七次嗆：去告我藐視國會 @ChinaTimes

推測「他們」幫大陸踢台一腳 謝寒冰：否則吳釗燮為何包庇？ @ChinaTimes

立法院外交與國防委員會今（2）日邀請外交部長吳釗燮備詢，期間他提到，當大陸在欺負台灣時，「有立委近來補踢一腳」，卻不肯說出是誰。對此，資深媒體人謝寒冰嘲諷，由於吳釗燮不可能造謠，所以合理懷疑他提到的人是民進黨籍立委，否則，他為什麼要包庇、死都不肯說是誰？

國民黨立委徐巧芯今質詢吳釗燮時指出，網路調查顯示，吳是國安國防人事中負面聲量最高的，吳對此回應，不知道自己負面聲量高的原因為何？並稱最擔心的一件事，是當大陸欺負台灣時，有台灣的立委進來補踢一腳。對於此說法徐巧芯追問吳釗燮，他所提到的人是誰？她並稱，相關指控很嚴厲，但吳不僅不回，還跳針回嗆「請委員趕快去告我藐視國會」。

謝寒冰今在臉書發文嘲諷，鑑於吳釗燮絕不可能造謠，所以合理懷疑，他所提到「補踢一腳」的人是民進黨籍立委，否則他為什麼要包庇？不少網友也留言表示「假鬼假怪，信口開河，綠營不都是照劇本演出，別當真」、「DPP日常」、「居然還好意思叫徐巧芯去告他藐視國會」。