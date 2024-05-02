37歲女星張宇曾經被封為「最正主播」，去年她與從事AI產業的劉先生結束6年婚姻，而兩人所育的兩個兒子由張宇扶養。昨(1日)逢五一勞動節，張宇曬出辣照懷念先前到拉斯維加斯的假期，照片中可見她穿深U洋裝，北半球超吸睛。但網友發現她倒數第二張照片放出鬼臉，笑問是否是粉絲福利的彩蛋。

張宇昨寫下：「勞動節懷念一下Vegas也是合理吧。（今天補錄影再陪寫功課陪讀，與兒子看了整晚變形金剛）勞動得有點紮實」，照片中可見她將一頭秀髮放下，穿著緊身深U型小洋裝，性感身材全露，一雙長腿也相當吸引人矚目，網友則讚她是「十項全能」好媽媽。

身為單親辣媽的張宇，對孩子的教育有自己的想法和堅持。先前對於資源班話題，張宇就表示自己覺得一點都不好笑，就是因為台灣這種單一價值觀，導致其他有著多元特色和天分的小孩被歧視，「每個人、每個孩子來到世界上，都是特殊的存在」，歷史上也有許多天才小時候也被誤解為「非正常」，認為身為父母的任務就是讓孩子自在、平等的開發出自己的優點。

張宇進一步說，有些孩子沒有了某項特點，上天必定會補給他其它項優點，若國文、數學不好，也有可能在音樂、體育表現突出，只要成為溫暖的人，可以對社會有貢獻就好，「我常常跟兒子講話也特別小心，避免有任何潛意識有歧視感的用詞，世界上人百百種，每個人要的只是尊重」。