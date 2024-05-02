孔鏘老師曾是許多綜藝節目的「御用伴奏」，近年健康狀況亮起紅燈，一度暴瘦25公斤。他先前上節目提及前兩段婚姻都以離婚收場，不過結束第二段婚姻時，則是選擇「淨身出戶」，把財產都過給前妻。

孔鏘上節目透露總共有3段婚姻，第一段婚姻是在19歲時「奉子成婚」，不過進入社會後，面臨到柴米油鹽醬醋茶等經濟壓力，為了賺錢養家活口，不僅每天工作時數相當長，還得跟著秀場天王南征北討。由於重心都放在工作上，便忽略掉家庭，導致跟妻小關係變得相當陌生，也讓這段婚姻僅維持10年就劃下句點。

由於跟前妻有2個小孩，加上都處於叛逆期，讓忙於事業的孔鏘無暇兼顧。事隔3年後，他與在鋼琴酒吧認識的第二任妻子結婚；由於對方希望他能做個朝九晚五的工作，夫妻倆才能趁假日出遊培養感情，因此相當排斥他原本的工作內容；時間久了後，前妻再也不能忍受這一切，導致第二段婚姻維持幾年就告吹。不過為了感念前妻無私付出，孔鏘決定「淨身出戶」，把所有財產都給對方，自己只帶走一台車跟一部琴。

如今第三段婚姻雖然幸福美滿，不過被主持人開玩笑詢問：「現在淨身出戶你敢嗎」，孔鏘則笑回：「我什麼都沒有了，我不能再淨身了，好不好」，接著指出過去由於太過自我，導致兩段婚姻皆失敗收場，讓他領悟到夫妻關係必須付出經營之外，也要學會互相容忍，才能讓婚姻走得長久。