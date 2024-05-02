開Uber好賺嗎？美國一名有將近7年經驗的Uber司機感嘆，頭幾年確實好賺，但近年來成本上升，去（2023）年總收入超過新台幣354萬元，不過扣除各項支出後，最後實際約只拿到55.3萬元，相當於總收入的16％。

美國「商業內幕」網（Business Insider）報導，化名喬治的40歲美國Uber司機從2017年開始全職開Uber，他透露，頭幾年確實好賺，很滿意當時的收入，也會推薦別人入行，但他現在再也不這麼想了。

喬治提供薪酬文件，去年總收入為10.9萬美元（約新台幣354.7萬元），但扣除支付給Uber的佣金、轎車保養費用、油費、各項雜支後，他去年只實拿1.7萬美元（約新台幣55.3萬元），相當於總收入的16％。2021年他實拿總收入的19％。

喬治說他去年平均每周上工45至55小時，若扣除油費及保養費用，去年平均每小時收入為17美元（約新台幣553.5元），這還不包括折舊及保險費用。

他算了下，若想賺得像前幾年那樣多，他平均每天必須上工10至12小時，一周工作6天。他回憶2022年某一周特別豐收，扣除支出後，一個小時賺了40美元（約新台幣1302元）。

報導指出，喬治是數名向商業內幕透露賺得沒以前多的Uber司機之一，他們抱怨Uber抽成高，近年來同行競爭激烈，加上車輛相關支出變高，讓司機的獲利愈來愈低。

據美國數據公司Gridwise統計，扣除各項支出之前，2023年Uber司機平均每小時收入降至25美元（約新台幣814元），前一年平均收入為29美元（約新台幣944元）。

事實上喬治也想過換工作，但他面臨的3個問題讓他仍無法轉行，第一項原因是沒有大學學歷，讓他認為自己的求職空間有限，但他同時又要繳房租及其他帳單，無法接受收入比開Uber還低的薪水。

第二個原因是他的髖關節不好，可能需要進行髖關節置換手術，洗澡也會有劇烈疼痛，他無法找需要長時間站立的工作。第三個原因是他的室友有健康問題、無法開車，他若繼續開Uber，就能彈性地載室友看醫生。