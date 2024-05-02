幻藍小熊（GENBLUE）赴韓國接受訓力拚7月出道，其所屬「天空娛樂」不惜巨資請來南韓娛樂圈兩大編舞名師崔容俊、Reday指導她們，首次上課就為她們帶來震撼教育，把她們操到腿軟發抖、全身癱瘓。

幻藍小熊向兩位名師學舞，其中崔容俊曾是TWICE、SEVENTEEN、Wanna One、神話的御用編舞老師，還是選秀節目《PRODUCE X 101》的舞蹈老師；Reday則是實境秀節目《街頭女戰士2》的人氣舞團1 million當紅女舞者。

幻藍小熊Nico（左起）、Ayeon、采甄、XXIN、毓、許媛媛在舞蹈教室的名人牆合影，期許自己能像這些大咖前輩們看齊。（天空娛樂提供）

首次上課，幻藍小熊就操到全身癱瘓，為了跟上老師腳步，6名團員必須頭、手、腳併用狂記舞步然後現學現跳，崔容俊「一秒蹲下起立」的超難舞步更讓6人當場腿軟發抖，隊長XXIN表示：「接受到老師丟出來源源不絕的舞蹈能量及功課，腦容量、肢體肌肉記憶得瞬間增幅擴充記很多東西，雖然累但覺得好過癮！」采甄更表示：「先前都是在節目上看著老師跳舞邊學，突然看到他們從電視前跳出來親自教我們，感覺超不真實，到了現場還打了自己一巴掌，告訴自己不是做夢！」

兩位舞蹈名師崔容俊 、Redy 指導幻藍小熊舞蹈。（天空娛樂提供）

在驗收成果時，每位成員輪流站上C位對著老師跳現場教的舞蹈，果然嚴師出高徒，XXIN潛能瞬間爆發，一站上C位就忘掉膝蓋舊傷全力熱舞，成為「領舞擔當」第一名，被崔容俊稱讚「很有舞者的感覺」，許媛媛也佩服地說：「XXIN姐姐成功示範享受跳舞的過程，真的是大家的榜樣！」