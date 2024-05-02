立法院朝野近期在多個議題互相角力，國民黨團總召傅崐萁日前率立委訪團赴陸促進兩岸觀光，引發綠營批評，藍白也聯手通過電價凍漲決議，封殺綠營提案。但對於國民黨的在野黨角色，前立委郭正亮直言，「國民黨只會幫賴清德做功德」，都在幫執政黨解套，且文宣能力又比綠營弱，給人感覺就是零零落落，就算藍委各自優秀又有甚麼用，應該先讓民眾看到執政黨無能再出手解決，像是廢死議題就可以讓憲法法庭宣布死刑違憲，但在立法院不要配合修法、甚至發動廢死公投，民進黨怕都怕死了。

前立委郭正亮昨 （1）日在中天節目《綠也掀桌》表示，國民黨立委組團赴陸爭取旅遊、觀光紅利，雖然是功德一件，但從政黨競爭的角度來看，這等於是幫民進黨解決問題，而綠營的文宣能力又比藍營厲害，會把這個當自己的政績宣傳，等到2026恐怕民眾都會認為這是政府的功勞，在野黨要做出在野黨的樣子，讓民眾認知到這是他的功勞，如果做不到就只是在幫別人解套。

郭正亮也直言，立法院這個會期不知道國民黨在幹嘛，這事實上是國民黨的問題，感覺不到黨中央跟立院黨團整合，感受不到立院黨團的策略，如果認為國會改革是優先法案，怎麼會搞成這樣。國民黨的立委各自優秀，但是整體沒戰力有甚麼用？文宣能力也沒比別人強，這個黨給人感覺就是零零落落，國民黨給人的感覺是老老實實、傻傻的。

對於在野黨的角色，郭正亮認為，應該要先讓人民看到執政黨的無能，等問題浮上檯面，老百姓認清責任在執政黨身上後，再出手幫忙解決問題。像是缺電問題就可以先不動作，等到7、8月真的缺電，民眾有感之後再出手解決，但是藍營就是不忍心讓民眾缺電，赴陸促進陸客來台也是一樣，不忍心看到旅遊業受苦就幫忙解套，「所以說國民黨只會幫賴清德做功德就是這樣」，各國在野黨都是等責任明確之後才出手，沒有在幫忙執政黨解圍的。

郭正亮也舉廢死議題為例說，國民黨可以讓憲法法庭宣布死刑違憲，但是在立法院就不要配合修法，因為憲法法庭也不是直接就廢除死刑，敢通過就去通過，國民黨不配合修法、甚至要求公投廢死，「民進黨嚇都嚇死了」。