1輛自小客車昨天（1日）深夜行經國道1號中山高速公路北向彰化系統路段時，不明原因擦撞外側護欄後，翻覆於內側路肩及內側車道，釀3傷，事故後因現場未擺放警示牌，後方車輛轉彎後赫見事故現場，嚇得減速並急踩煞車，才及時閃過。

今天上午曝光的行車畫面可看到，當時民眾駕車行經中山高速公路彰化交流道北向的轉彎路段時，才轉彎就突然看到前方有1輛白色自小客車四輪朝天翻覆在內側車道，車前還有4個人，其中3人站著，另1人蹲坐，接著有1名男子拿著開啟燈光的手機走過來。

民眾1日深夜駕車行經中山高速公路彰化交流道北向的轉彎路段時，才轉過彎就突然看到前方有1輛白色自小客車四輪朝天翻覆在內側車道，車前還有4個人。（翻攝臉書「爆料公社」／孫英哲彰化傳真）

直擊民眾當時及時減速，並緩緩將車輛切換的外側車道，而當時外側車道又剛好有車輛行經，現場險象環生，幸好在減速慢行下，未再釀事故。

國道三隊調查指出，這起事故發生在昨晚11點多，中山高北向彰化系統交流道發生翻車事故，1輛自小客車不明原因擦撞外側護欄，翻覆於內側路肩及內側車道，車上共乘5人，3人輕傷送醫，包括駕駛李男（21歲）、乘客李女（18歲）及陳女（19歲），都無生命危險。

警方表示，這起事故約半個多小時後排除，恢復通車，駕駛人無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判，持續調查釐清中。

警方呼籲，用路人行經交流道區域應減速，若在國道遭遇事故，致有人員傷亡或車輛無法行駛情形時，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌。

另外，用路人也可利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置），或撥打110報案。