基隆市政府宣導防災教育，教育處副處長徐嬿立（後排左一）及消防局長游家懿2日於基隆防災教育館帶領國小學童一起體驗火災煙霧模擬屋、地震體驗區等設施，提升學童對災害應變知識。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

近期台灣地震、火災事故頻繁，基隆市政府為減少天災人禍衝擊，鼓勵學校透過有趣的「體驗式教學」取代口頭宣導，使防災教育落實於生活之中。教育處副處長徐嬿立及消防局長游家懿2日化身「消防士」，於基隆防災教育館帶領國小學童一起體驗火災煙霧模擬屋、地震體驗區等設施，小朋友對於災害模擬感到相當逼真，也透過親身體驗，未來遇到災害時能及時應變。

教育處表示，本次防災體驗有復興國小與瑪陵國小參加，透過落實防災觀念，可減少大規模災難的發生，並將防災知能實踐於生活。市府將補助市屬國民小學參訪防災教育館交通經費，以戶外教學的課程形式，讓學生現場感受災害的威力，培養出擁有正確防災觀念的小小防災士。

基隆市政府宣導防災教育，教育處副處長徐嬿立及消防局長游家懿2日於基隆防災教育館帶領國小學童一起體驗火災煙霧模擬屋、地震體驗區等設施，提升學童對災害應變知識。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處指出，本次參訪包含火災煙霧模擬屋、地震體驗區、核能安全宣導區、急救特區等，例如火災煙霧模擬屋演示火災發生時，濃煙會向上竄升情形，另外「天搖地動（地震區）」，可以感受不同震度的地震情境。

基隆市政府宣導防災教育，教育處副處長徐嬿立（前排左一）及消防局長游家懿（前排右二）2日於基隆防災教育館帶領國小學童一起體驗火災煙霧模擬屋、地震體驗區等設施，提升學童對災害應變知識。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

一位林同學說，「地震屋搖起來好可怕，我要趕快護住頭部，避免東西掉到頭上」；蔡同學在「風雨體驗區」詫異強颱來臨時的威力，喊著「風好大，快要站不住啦！」，還有陳同學喊「迷宮體驗裡面好黑、根本看不太到，如果火災現場煙霧迷漫、這麼黑我要怎麼逃生呢？」復興國小黃主任則表示，參訪防災館是難能可貴的經驗，尤其近期地震頻繁，可加深學生的防災印象。

徐嬿立表示，市府極為關心校園的防災教育與應變措施，本市連續7年提供國小一年級新生防災頭套，為地震來臨時多一分防備，從去年9月上小學的私立小一新生開始補助。全市國中小及公立幼兒園也已校校租賃AED（自動體外心臟電擊去顫器）設置達100％，在災害防救的軟硬體上皆有大幅成長，市府也祭出高額獎金藉此鼓勵OHCA急救成功率。

徐嬿立強調，這次的活動希望透過身歷其境的災害體驗，強化師生的災害防治觀念，也為下一次的危險降臨時，提前做好準備。