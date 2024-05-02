根據CNBC報導，谷歌（Google）正在其「核心」（Core）團隊裁員至少200人，包括其關鍵團隊與工程人才，並會把部份相關職務轉往墨西哥和印度，在當地招募人才來擔任，做為組織重整的規劃之一。

Core團隊負責為谷歌旗艦產品背後打造技術基礎，並負責保護用戶線上安全等工作。其團隊包括來自資訊科技的幾個關鍵技術部門，像Python程式碼開發團隊和app平台等。

谷歌開發者生態系統（Google Developer Ecosystem）副總裁Asim Husain在上周向其團隊員工發出電子郵件中坦承，這些安排可能會令許多人感到不安定或沮喪。這是其負責的團隊在今年內最大的裁員計畫。

其內部文件顯示，許多Core團隊的相關職務會在墨西哥和印度招募來補充。目的是維持谷歌目前的全球布局，在高成長地區擴大人力，來跟當地合作夥伴與產業開發商加強合作。