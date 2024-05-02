南檢起訴力暘光電弊案，民眾黨立委黃國昌、張啓楷今（2）日召開「撤銷不法許可，送辦違法官員」記者會。黃國昌提出三問，力暘違法取得的電業許可經濟部是否依法撤銷、與英系權貴勾結圖利力暘的「模範公務員」經濟部官員林文信是否移送監察院，以及林文信是否應停職或調離現職，請經濟部不要迴避。

黃國昌表示，上週南檢起訴力暘光電弊案，全案涉及經濟部能源局（已改制為能源署）、台南市政府官員，引發全國譁然。也印證民進黨所調綠能政策遭汙名化只是為了遮掩在民進黨執政之下，綠能光電的迅速貪腐化。

黃國昌說明，力暘集團總裁古盛煇政商關係雄厚，英系的身分，也讓其在光電業界可以說是橫行無阻。以本案為例，在力暘遇到阻礙後，古盛煇即找到前民進黨中執委郭再欽為其牽線，與台南市長黃偉哲和前台南市經發局長陳凱凌見面；黃質疑，郭再欽為什麼可以這樣穿針眼線，是誰授予他如此的政治影響力，讓妨礙力暘的承辦科長即遭撤換？

黃國昌指出，整起案件核心係為了避免農地破碎化，頒布「小二甲禁令」，在該禁令下縱然是例外情形，也必須要符合2020年7月31日前核定的規定；去年民眾黨前立委陳琬惠在追蹤此弊案時，曾向能源局索取2020年7月31日前核定的清單，然而，列表中並沒有力暘的七股五天案場，未能提供完證資料，顯示能源局已是相當心虛。

黃國昌說明，力暘因為在「2021年時」希望將案場列入「109年太陽光電6.5GW達標計畫」範圍方案，遭到能源局以無法適用計畫否決，古盛煇即在2021年9月13日拜訪經濟部能源局太陽光電臨編組組長林文信，並取得協助，嗣後在林文信合南市經發局主秘王俊博的主導下，透過倒填土地使用同意書日期的方式，圖利力暘。

據統計，力暘2020年7月31日後申請興辦事業計畫案總共156案中，共有139案為不實，比例高達96.15％，違法設置總裝容量為92.8MW，售電給台電20年的收入高達91億2601萬。

黃國昌表示，上週弊案遭起訴後，經濟部的回應避重就輕，然而起訴書都已經說明得很清楚，早在審查時，就已經發現大量偽造文件，此外，本弊案美其名是通案適用，實際上就是為力暘量身打造。力暘則喊冤依法陳情卻被誤解，黃國昌痛批，起訴書早已說明申請案不合法，是力暘與公務員謀議蒙混過關。

黃國昌提出三問，力暘違法取得的電業許可經濟部是否依法撤銷、與英系權貴勾結圖利力暘的「模範公務員」林文信是否移送監察院，以及林文信是否應停職或調離現職，請經濟部不要迴避。

張啓楷表示，今天心情非常沉重，除了因為立法院電價凍、緩漲的決議通過，經濟部卻仍執意橫柴入灶外，是因為這起弊案正是最典型「全民為綠友友們光電貪汙產業鏈買單」的惡例，違法的光電賣給台電，形同是將漲的電價流到綠友友的口袋中。

張啓楷說，目前光電相關弊案超過60起，光本案一起不法所得保守估計就超過91億，要漲電價之前，這些弊端難道不應該查清楚嗎？此外，經濟部應立即撤銷不法許可，並將林文信停職送辦。張啓楷強調，應全面清查光電弊案，執政黨也應該把能源政策說明清楚。