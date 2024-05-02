補點值問題引發醫界、民間熱議，立法院今針對藍委修《健保法》的提案進行討論。民進黨立委林淑芬指出，病人實質要付的項目非常多，不是只有健保費、自負額，各種變相的名目很多，如今又要漲掛號費，被變相剝削的項目真的非常多。立委提案要以公務預算補點值，雖然現在看起來國家財政順風順水，但過去馬政府時代就曾出現赤字，若未來再有赤字，該怎麼辦？

林淑芬指出，疫情過後，民眾看診變多，點值下降，若只是一時現象，還可以討論，但若醫療費用的成長是必然趨勢，就要把健保的餅要變，其中做法不外乎是漲保費。立委提案固定點值、打破總額管制、架空總額，由公務預算買單。台灣並不是沒有財政赤字過，現在看起來順風順水，但馬英九時代曾有財政赤字，若出現赤字怎麼辦？這不是一個根本解決問題的方法。不要以為對病人來說就是多繳保費而已，病人被變相剝削的項目已非常多。

台灣2002年全面實施總額制度，主要是基於費用控制的問題，過去費用的成長超出預期，政府唯一能做的是核刪。根據醫改會提供數據，1998年投保金額成長5％，但醫療費用成長10％，開源不易，因此才引入總額制度。拿掉總額該怎麼走？衛福部長薛瑞元回應，需要有配套控制量的成長。

林淑芬表示，沒有總額管制之下，就有衝量計價，出現過度醫療問題。總額是為了發揮同儕制約的效果，促使醫療費用成長趨於合理，減少衝量的誘因，讓醫事人員發揮專業和自主。執行過程中，邀請醫事服務提供者制定支付標準，主導醫療服務的審查。而保險人的角色，首先為統籌輔導政策評估和規劃，提高醫療專業團體的自治空間，這是當時的理想。

總額的理想為何幻滅？林淑芬引述醫改會說法指出，從實務面來看，政府透過保障收入、補點值這種本來不是總額該有的制度，打破總額的規範。而健保方案計畫的指定，更違背了總額的評估、管理精神。當時設計總額時，需要有家醫制度、分級醫療、論人論病例計酬、支付標準衡平性檢討、醫師診療行為等配套措施，但這項配套都沒有真正落實。專業團體的同儕制約、自主審查不健全，最終導致劣幣驅逐良幣。不論是醫界、使用者、專業團體都認為，總額已經走到了「名存實亡」的地步。

林淑芬表示，實施總額管制的時候，65歲以上老年人口有9％，約200萬人。現在65歲以上的人口增至450萬，醫療支出增加是必然趨勢。這種狀況中，不論有無總額制度，如何減少衝量的誘因，使醫療費用趨於合理，一直都是待解決的課題，但遇到人口老化，光是老年人就增加了1被以上，未來還要增加，疾病慢性化、少子女化衝擊下，未來健保的財務，是繳的人少，用的人多，「健保財務本來就建立在岌岌可危的基礎上」。

薛瑞元認為，若不實施總額，就必須要有其他取代方式，例如針對某種對象的論人計酬、DRG (Diagnosis Related Groups，診斷關聯群)，這不是沒有在執行，而是在進展中，醫界也需要時間改變長久以來的作業模式。

林淑芬表示，不管總額是否存續，財務改革的腳步都不該停止。財務改革一定要處理，這種狀況內，輪病例輪人輪質，提升服務效率，減少低消的浪費，要從系統面強化政策，確保服務品質和民眾就醫的可進性。