依據衛生福利部疾病管制署近期疫情監測資料顯示，腸病毒疫情持續升溫。為防範疫情於校園蔓延，高雄市教育局長謝文斌2日到苓雅區凱旋國小附設幼兒園關心校園防疫工作，提醒學校應隨時關注師生健康情形、落實勤洗手與消毒工作。

謝文斌表示，預防腸病毒可透過勤洗手、使用漂白水進行環境清潔，維持良好衛生習慣，注重手部衛生與衛生禮節，同時落實生病不上班不上課等策略有效防治。

此外，教育局也持續與衛生局聯合稽查學校防疫措施，督導校園落實疫情通報與衛生教育，學校也透過班親會、親職講座同步向家長宣達防疫觀念，達到多方出擊，有效預防目標。

凱旋國小校長吳慶隆也與謝文斌一同與學生們洗手方式預防腸病毒；吳慶隆說，校內洗手台皆備有肥皂或洗手乳等手部清潔用品，配合教育局、衛生單位相關規定，即時通報並因應疫情變化，動態調整校園防疫措施，透過多元管道宣導增進學生與家長防疫觀念，阻擋腸病毒侵襲校園，守護師生健康。

謝文斌特別提醒，因應東南亞登革熱疫情嚴峻，加上近日高雄市雨量豐沛，為防範登革熱和病媒蚊孳生，學校平日巡、倒、清、刷工作不可少，除了積極清除積水、落實盆栽無底盤、水桶有倒蓋外，水溝、集水井及屋簷溝也務必清潔疏理，加強環境整頓，減少積水可能性，杜絕病媒蚊孳生。