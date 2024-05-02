慈濟大學附屬高級中學參加東區科學展覽競賽，以作品「柔性光柵其光學特性與力學分析之研究」，在科別工程學科（二）中脫穎而出，將代表花蓮參加7月的全國賽事。（慈大附中提供／羅亦晽花蓮傳真）

第64屆東區科學展覽競賽甫落幕，花蓮學子成績優異，3所學校共7件作品從參展的50件作品中脫穎而出，包括國立花蓮高中5件、國立花蓮女中1件及慈濟大學附屬高級中學1件，將代表花蓮出征7月登場的全國賽事。

7月將代表花蓮參加全國科展的作品，其中，花中有5件，科別囊括數學科、物理與天文學科、動物與醫學學科、電腦與資訊學科、環境學科；花女1件，科別為地球與行星科學科；慈大附中1件，科別為工程學科（二）。

花女表示，將出征全國科展的作品「太陽活動與臺灣周遭海域表面海溫之關聯」，為學生傅承美和蔡依宸2人在地科老師邱淑慧指導下，從科普文章中得知未來將邁入太陽活動的極大期，開始查詢太陽相關活動對地球將產生的影響，發現太陽活動與台灣海峽海域海溫相關性較大後，從各月份數據分組推論太陽活動可能影響洋流的流向及流速，進而改變流經區域的海溫；將來學生會擴大空間與時間的範圍，得到更完整的資訊，以利建構更具學術價值的理論。

慈大附中則是以學生杜竑寬的作品「柔性光柵其光學特性與力學分析之研究」，得到進軍全國科展的門票。

杜竑寬分享，作品在他高一下學期時起發想，一開始目標設定在參加旺宏科學競賽，題目著重在光線繞射，後來在老師調整與建議下，將主題放在光柵研究，經初步測試，發現傳統DVD光柵缺點，且PDMS這種材料能複製傳統光柵結構，符合期望改善傳統光柵的目標，使其更有可創性。

他笑著說，自己研究1年期間，最初連組裝測試器材跟連結線路都不太熟悉，後經多次嘗試才掌握技能，讓實驗過程逐步成熟，怎料在即將有成果的關鍵時刻，卻發生0403花蓮大地震，放在東華大學的實驗設備差點無法搶救，所幸震後在學校師長陪同下將器材搬出，雖然有部分損傷，但還是支撐著完成整個實驗。