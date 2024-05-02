針對民眾遭騙買藥酒，台南市警局刑大大隊長張文源（左）表示，將依法偵辦。(曹婷婷攝)

「藥酒治百病」詐騙老哏重出江湖！台南市議員王家貞今天在市政府保安部門進行業務報及質詢告時，抱來一大罈藥酒，她說，一名7旬阿嬤到台南市立醫院等候看診，遇一對夫妻搭訕賣藥酒，誆稱治百病，阿嬤花19萬3000元買了藥酒，事後覺得怪怪的，找上她陳情，經聯繫賣藥酒者，自知理虧退錢。

王家貞指出，詐騙無所不在，新科技詐騙頻傳，傳統鏢客詐騙手法也死灰復燃。有民眾向她陳情，指日前在醫院侯診時，遇上一對男女搭訕「老太太，這是特製藥酒，可以治百病，免看醫生啦！」她當場問警察局長廖宗山，「你覺得一罈藥酒多少錢？」她揭曉，一罈19萬3000元。

王家貞說，當下阿嬤卻不疑有他，先被這對男女載往一處民宅，目擊當時有人在製作一罈藥酒，猛對阿嬤說，「妳運氣好，這罈酒藥快做好了，妳要就先給妳」，阿嬤於是返家拿私房錢，花19.3萬元買回一大罈藥酒。幾天後，阿嬤覺得有異，懷疑遭詐騙，找上王家貞陳情，希望拿回私房錢。

王家貞聯繫對方並表達要報警，對方自知理虧，最後透過計程車送回19萬3000元，藥酒也不取回，目前已交由衛生局採樣送驗。王家貞說，這是民眾遭詐騙後，少數能成功追回的案例，但相信絶大多數案件是肉包子打狗，有去無回。

台南市警局刑大大隊長張文源答詢，傳統金光黨詐騙手法除涉及詐欺未遂，也可能涉嫌違反藥事法，後續警方將依法偵辦，同時也會請各大醫院加強宣導防詐，避免再有民眾無辜受害。