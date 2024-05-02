立法院院長韓國瑜2日下午將召集朝野協商，研商有關「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」等二案。不過，國民黨立院黨團總召傅崐萁稍早直指，民進黨團總召柯建銘認為，1小時的時間不夠講不完，因此不出席。傅崐萁痛批，事實上是民進黨還在昨天的委員會不斷損耗大家時間，柯還不斷重複講30幾年在立院養老經驗，讓傅大譏「立法院不是老人院」。

傅崐萁表示，很遺憾看到口口聲聲說「為國為民」的柯建銘，表達拒絕出席下午的朝野協商，因為柯認為「1小時對他來說是不夠的」。傅崐萁質疑，但其他委員會和朝野協商，例如昨天民進黨在討論國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修法過程中，從上午9時鬧場到下午4時，損耗大家的時間，不斷上演肥皂劇。

傅崐萁續指，柯建銘還不斷重述他在立法院養老的經驗，但立法院不是老人院、養老院，更不是瘋人院和精神病院，不是要浪費時間聽柯建銘講100多次30年前的事情，議事要有效率，民進黨立委吳思瑤也是與柯建銘一致不斷重複同樣的話題，浪費納稅人給他的薪資。

傅崐萁強調，國會要有效率，不管是委員會還是朝野協商，雙方手上都有清楚的資料，話講一次就好，希望下午的朝野協商韓國瑜要注意立委發言的時間。

另針對週二協商時，民進黨團幹事長吳思瑤嗆傅崐萁「在王滬寧面前半句話都不敢吭，為何在台灣國會這麼鴨霸？」，傅崐萁說，此行到大陸作和平破冰，兩岸交流參訪過程中，民生議題講很清楚，對兩岸和平推動盡心盡力，跟中國政協主席王滬寧見面話講很清楚，談2小時，一中各表、九二共識講很清楚。

傅說，民進黨用台獨黨綱在全世界不認同，只對島內青年實行長年詐騙，民進黨是有格局的政黨，盡快把黨章所謂台獨條款積極推動，馬上立法實施，民進黨有種趕快來送，大人在講話，民進黨小嘍囉們不要再攻擊。