中方第3艘航母「福建」艦1日首航海試

中方最大也最先進的航母「福建」艦1日首航海試，朝加入全球最大的海軍邁進了一大步。

CNN新聞網1日報導，上海海事局說，海軍評估預計將在東海進行，而相關海域距打造「福建」艦6年多的江南造船廠約130公里。「福建」艦排水量達8萬公噸，遠比6.6萬噸的「山東」艦，還有6萬噸的「遼寧」艦大，目前唯有美國海軍才有比「福建」艦更大的航母。

美國外交關係國際事務委員會研究員布萊德福（John Bradford）說：「『福建』艦海試是中國海軍重要的里程碑，代表它進入了擁有頂級航空戰力的海軍小型俱樂部。」

分析家說，「福建」艦靠電磁彈射器，能助飛載彈量更大的大型戰機到更遠的地方，而這將使它的作戰航程比前兩艘航母更大，賦予中方海軍所謂的「藍水」遠航能力。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）便說：「這些海試顯示，中國在發展將海基空中軍力投射到深海的能力上，邁出了重要的第一步。」

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「福建」艦拜電磁彈射系統之賜，得以與世上唯一配備類似系統的現役美國最新航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）相媲美。儘管美國前10艘尼米茲級（Nimitz-Class）舊航母靠蒸汽動力彈射器助飛艦載機，但所有的美國航母仍凌駕「福建」艦，具有動力和大小這兩大關鍵優勢。

分析指出，美國航母採用核動力，只要船員補給充足，就能長期在海上停留，而「福建」艦則靠傳統燃料驅動，這意味它必須停靠港口，或透過海上油輪加油。

至於在大小方面，美國航母「福特」號排水量達10萬噸，而10艘尼米茲級航母也有8.7萬噸，都超過「福建」艦。由於美國航母較大，能搭載的艦載機也更多。美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）估計，美方航母約能搭載75架艦載機，而福建號約能搭載60架。

此外，分析家還指出，美國航母有更多的彈射器、更大的跑道和更多的升降機，以從甲板下方機庫更快地部署戰機。布萊德福直言，美國航母「仍自成一格」。

另一方面，舒斯特說，不包括飛行作業在內，「福建」艦這輪海試預計會持續3—6天。另一方面，舒斯特說，不包括飛行作業在內，「福建」艦這輪海試預計會持續3—6天。他並指出，「雷達和通訊設備將接受一些測試，但第一次海試會一直集中在船體完整性、推進力和工程上，因為這些問題會阻撓其他一切正常運作。」

分析家預料，「福建」艦海試總共至少需要1年，很可能在明年或2026 年服役。中國國防部網站1月份刊出的一篇文章指出，「遼寧」艦在服役前進行了10 次海試，而「山東」艦則進行了9次海試。