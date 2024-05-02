西區競爭最激烈的組合莫過於獨行俠與快艇了，雙方前四戰各在對方主場拿下1勝，戰成2比2平手。2日回到洛杉磯，快艇主場迎戰獨行俠，沒想到帶傷上陣的東契奇勇冠三軍，全場35分、7籃板、10助攻，帶領達拉斯軍團123比93擊潰快艇，取得天王山之戰勝利，系列賽3比2聽牌。

例行賽快艇51勝31敗排名西區第四，獨行俠50勝32敗西區第五，季後賽首戰快艇在主場109比97過關，但次戰93比96敗陣，來到達拉斯之後獨行俠101比90取得2比1領先局面，第四戰快艇116比111扳平戰線。

2日第五戰，國外賭盤本就開出獨行俠讓分盤口，最大理由是快艇少了當家球星里歐納德。果不其然，開賽後保羅喬治和哈登都不在狀況內，快艇只能倚靠祖巴茲苦撐，反觀達拉斯陣營東契奇表現穩定，替補的克雷伯次節連續飆進四顆三分球，半場戰畢獨行俠10分領先。

易籃再戰，獨行俠火線全開，迅速拉開領先差距來到20分以上，打得快艇幾乎潰不成軍，要不是保羅喬治砍進8分稍稍止血，洛杉磯恐怕就要提前崩盤。

然而保羅喬治還是無法挽回頹勢，決勝節獨行俠的10比3開局攻勢後99比72取得27分絕對領先優勢，快艇喊出暫停換下先發球員，提前舉白旗投降。東契奇完成三分打幫助獨行俠領先30分之後光榮退場。

相較於獨行俠的大勝，快艇三巨頭卻是灰頭土臉，保羅喬治13投4中，15分、11籃板；哈登12投中2、留下難堪的7分、7助攻，韋斯布魯克同樣是11投2中6分，三人聯手的戰鬥力都不如東契奇一人。