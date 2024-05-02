行政院今通過主計總處「113年度中央政府總預算追加預算案」，追加歲出1000億元，補助台電虧損。行政院指出，因去年度總決算產生的歲計賸餘須待今年7月審計部審定後始得運用，因此追加預算案籌編實時，先行編列舉債債務，待預算執行時，再以審計部審定後之歲計賸餘支應。

行政院長陳建仁表示，受到百年大疫、烏俄戰爭與地緣政治影響，國際燃料價格大幅上漲，導致台電2022年、去年發電成本大幅增加，由於台電兼負照顧民生、穩定物價、支持弱勢等國家政策任務，當時配合國家政策，電價未能立即足額調整，來反映發電成本，進而導致虧損，並面臨龐大的營運壓力。

陳建仁說，為了有效緩減國際燃料成本提高，造成台電公司的經營困難，政院規畫總預算追加案，預計補助台電1000億元，協助台電永續經營，持續穩定供電。

陳建仁也重提立法院決議電價凍漲，強調「深表遺憾」，他表示，政府依法須遵守電價審議結果，並予以執行，同時，政府及相關部會也會持續透過各項政策，將電價調整對國人造成的影響降到最低。

陳建仁強調，本案送請立法院審議後，請經濟部與台電，做好更充分的準備，積極與立法院朝野各黨團溝通，加強對外論述說明，爭取各界支持，讓本次追加預算案能盡速順利通過。

行政院強調，該歲出規畫以移用以前年度歲計賸餘為財源支應，因去年度總決算所產生之歲計賸餘須待今年7月審計部審定後始得運用，因此追加預算案籌編時先行編列舉借債務，待預算執行時，再以審計部審定後之歲計賸餘支應。

行政院補充，去年度總預算經追加結果，歲出增為2兆9519億元，歲入維持原預算數2兆7252億元，歲入歲出差短增為2267億元，連同債務還本1150億元，合共須融資調度數3417億元，以發行公債 2571億元及移用以前年度歲計賸餘846億元，予以彌平。