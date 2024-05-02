【全程字幕】被追問代投爭議火大了！ 吳秉叡竟推「這台」記者怒嗆：不要擋我的路 @ChinaTimes

別擋我的路!暴躁耍官威竟架拐子推"這家電視台"記者 火爆吳秉叡"唯一剋星"是"她"

立法院院會本周二進行電價凍漲等案表決，未料卻發生民進黨立委吳秉叡不在議場，卻疑似有人代按投票表決器的爭議事件。吳秉叡今（2）日被問及此事時，嗆媒體「不要擋我的路」，媒體人羅旺哲直言，吳的行為絕對是最差的處理方式之一

立法院院會本周二針對民眾黨團提議案進行表決，投票階段時，國民黨立委葉元之發現吳秉叡不在現場卻有投票紀錄。吳秉叡昨被詢問相關問題時，以「這有什麼重要嗎？我就不在啊」、「就不在啊，這樣的答案你滿意了嗎」回應。

而葉元之今拿出周二直播影片，質疑是民進黨立委楊曜代吳秉叡投票，呼籲楊出來說清楚。然而，吳秉叡今再被媒體追問該話題時火氣不小，不僅左手揮了一下，還嗆聲，「不要擋我的路」，至於調查有無新進度，他則強調，「不知道，我就離開了，我不在場」。

對於吳秉叡這番舉動，羅旺哲認為，立委面對媒體，有一百種回應方式，可以說謝謝或甚至可以不回答，但直接嗆說「不要擋我的路」，這絕對是最差的方式之一，更無助形象提升。