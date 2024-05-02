五月天4月30日起在香港展開一連7場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，怎料30日首場就遇上暴雨，最後的安可改由社群平台直播，而1日又因舞台起火導致演唱會宣布延期。如今補償方案出爐，被粉絲大讚「有誠意」，而主唱阿信也喊話粉絲，「總會再見面」。

主唱阿信發文，轉PO主辦單位為了彌補遠道而來的朋友，連夜制定車票、機票、飯店等退款補償方案；包括住宿費上限1000元港幣（約4162元台幣）、機票或車票上限則為2000元港幣（約8326元台幣）等。另外，阿信也感謝「許多善心的本地朋友主動將自己3日與不能到場的9日更換」。

最後，他感性寫下「天災無情，人間有愛，五月之約的價值，在於所有人的可愛於可貴，願所有觀眾與人員平安，再次致上最誠摯歉意、謝意、與敬意，我相信我們總會再演唱會上再見面！」

公告曝光後，讓粉絲們看了紛紛讚爆「太佛心了吧！竟然機票住宿都補償」、「這賠償方式真的很誇張，簡直是慈善團體」、「天呀～五月天怎麼那麼佛心啦！叫大家怎能不愛你們呢～」、「你們真是最貼心的團體，連機酒都賠償」。