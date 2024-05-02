保誠人壽通路長蔡淵霖表示：「分紅保單每年的實際紅利分配，除了反映過去各項營運績效所累積的盈餘外，亦需考慮未來長期的可能營運績效，以維持分紅帳戶的長期適足性及紅利分配的平穩性為目標，而不是追求短期的獲利。保誠人壽透過平穩性原則，保留投資績效較佳年份的部份盈餘於紅利帳戶中，以支應投資績效較差年份的紅利給付，降低短期投資市場波動對紅利分配金額的影響，確保未來年度保單紅利的穩定性，這也說明為何保誠人壽過去11年所銷售的保單，皆能維持在100％中分紅以上之水平。」

近期分紅保單受到消費者關注，保誠人壽提醒消費者，分紅保單包含保證的壽險成分以及不保證的保單紅利等兩大要素。由於分紅為不保證，更需注意保險公司過去的分紅績效及投資實力。作為台灣巿場唯一長期專注在分紅保單經營的壽險公司，保誠人壽分紅商品的歷史分紅宣告資訊，皆公告在官方網站供消費者查詢，資訊完全公開透明。

消費者如要規劃個人及家庭保障，可透過不同的分紅設計，規劃不同人生階段的保障及資產管理，例如美式分紅保單主要著眼於資產累積及退休金準備；而英式分紅保單則是以保障及資產傳承為主要訴求。保誠人壽提醒，分紅保單目的是提供保障，保障規劃仍需要以個人及家庭需求出發，切勿把分紅保單當作投資產品，以免引起錯誤的期待。

保誠人壽長期深耕分紅保單巿場，除了產品線最多元化外，也為消費者提供多種幣別及繳費期別，讓消費者更有彈性地規劃所需保障，以因應各個人生階段的需求，落實保誠人壽「保障每個人生，誠就每個未來」的企業宗旨。