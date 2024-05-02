很多人都有體脂肪過高的問題，千萬別輕忽，其會帶來許多健康風險。對此，營養師陳嫚羚指出，內臟脂肪過多會導致腹部肥胖，不只使人顯老，還恐提早出現老人味；她並提到，腰圍增加，死亡率也隨之升高，還會增加罹患三高、癌症、失智等疾病風險，不可不慎。

陳嫚羚在個人粉專發文表示，體脂肪大致可分成兩類，其一是皮下脂肪，多儲存於四肢及臀部；另一則是內臟脂肪，主要集中在腹部。值得注意的是，當腰圍過粗（男性超過90公分、女性超過80公分）時，即代表內臟脂肪過多，會出現四肢纖細卻有肚子的「蘋果型身材」。

至於內臟脂肪太多會有何影響？陳嫚羚提到，不只看起來老態，還容易引起肩膀僵硬、腰痠背痛，甚至提早出現老人味。她並示警，只要肚子大一吋，死亡率就升高兩倍，也會增加罹患糖尿病、高血壓、癌症、失智及心血管疾病等風險，對健康危害甚鉅。

不過，陳嫚羚說，內臟脂肪比起皮下脂肪，屬於容易代謝消除的脂肪，只要正確調整飲食內容，同時搭配運動及正常作息，很快就能看到成效。但切勿使用錯誤方式，像是過度節食、只靠運動，或執行斷糖飲食，不僅無效還非常容易復胖。

關於消除內臟脂肪的飲食策略，陳嫚羚建議，應改變吃飯順序，以「湯、菜、肉、飯」或「菜、湯、肉、飯」都可以，每餐至少吃15分鐘，且菜要比飯多，把蔬菜、澱粉、蛋白質的比例，調整為2：1：1，其中蛋白質以豆、魚、蛋類優先；也要戒掉含糖飲料、甜食點心，就能達到有效減脂目標。