行政院院會今通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，議員助理補助費總額上限提高，另加補助費總額20％支應助理加班費；村里長年終獎金比照照軍公教人員，發放1.5個月，同時增加每年7.5萬的春節慰勞金。

內政部指出，補助條例2000年施行至今，民眾對於議員問政及服務要求日益增加，基本工資及物價已有一定調整及漲幅，為健全議員聘用助理制度、保障助理權益和兼顧民代的需要，修法調增議員助理補助費總額。

針對直轄市議員、縣(市)議員助理補助費總額分別從每月原本24萬元增加至30萬元、8萬元增至14萬元，再外加補助費總額20％補助議員支應助理加班費等費用，另配合總額調整、增加議員聘用助理彈性，也修正聘用助理人數，直轄市議員至少聘7人、縣(市)議員至少聘3人。

另外，地方民代為民服務費也修法調增，直轄市議員從現行2萬元調高至4萬元、縣(市)議員從9000元調高至2萬元、鄉(鎮、市)民代表從3000元調高至5000元，因應實務運作需要，也增訂議會須建立內部控制制度及明確各種費用請領規範，減少詐領費用狀況。

針對村里長補助費調整，內政部指出，本次修法特別參照軍公教人員年終工作獎金1.5個月，增訂發給村(里)長春節慰勞金，以5萬元為基準計算，每年春節慰勞金7.5萬元，慰勉村里長全年辛勞。

內政部說，考量原住民議員及原住民族地區的村(里)長服務轄區範圍較廣、交通不便及所服務的原住民散居，因此增訂每月原住民議員的為民服務費及原住民族地區村(里)長事務補助費酌增10％，從原本每月5萬元增至5.5萬元。