針對正副議長賄選案10名被告均判無罪，南市議會國民黨團發言人蔡育輝建議，法院應設置專責審理選舉案件的專業法庭。(曹婷婷攝)

台南正副議長賄選案，一審判決議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告均無罪。國民黨立委謝龍介今天說，針對法院判決，各界眾說紛紜，法官相信這些辯詞，各位鄉親相信嗎？

南市議會國民黨團發言人蔡育輝說，黨團尊重司法判決，但賄選手法千奇百怪，檢察官與法官裁判標準不一，建議法院應設置專責審理選舉案件的專業法庭，否則恐無法達到「止訟」目的，並衍生更多紛爭。

謝龍介說，針對正副議長賄選判決，有人說是法官對被告翻供採取全面相信，也有人指責檢調辦案蒐證不齊，造成無罪判決，究竟是法官護航還是檢調辦案不力，應盡快釐清，還給各界對司法高度期待。

他也說，如果用這種高度技巧掩護買票犯罪，不只匪夷所思也重重傷害台灣人民對司法的期待，法官相信這些辯詞，各位鄉親相信嗎？

南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，黨團尊重司法判決，選舉案件管轄法院為各級普通法院，但賄選手法千奇百怪，檢察官與法官裁判標準不一，建議法院應設置專責審理選舉案件的專業法庭，否則恐無法達到「止訟」目的，並衍生更多紛爭。

蔡育輝說，地院判決無罪理由，除將郭再欽等利誘李鎮國之A、B、C、D等4項保證以「閒聊」帶過外，並無視刑事訴訟法第158條之4「權衡原則」，實質審酌未於7日內陳報法院之通訊監察內容證據能力，即輕率排除，恐為賄選行為搽脂抹粉政治判決，應受社會社會檢驗。

蔡育輝表示，賄選手法千奇百怪，檢察官與法官裁判標準不一，搞得全民「霧煞煞」，民選官員任期僅4年，對於裁判時效要求遠高於一般案件，法律見解形成也必須統一，因此，黨團建議應設置專責審理選舉案件的專業法庭。