核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用，近日台電與新北市府達成和解，新北市府同意3周內完成核定，副市長劉和然2日表示，核能最大的問題是安全，台電已將最新的水保計畫送市府，市府會確實審核。

劉和然指出，核定沒有卡關的問題，因為核能最大的問題還是安全，所謂的安全就是核能操作或是整個基地的安全，因為乾式儲存場當時在設計位置的過程中，緊鄰許多危險的流域，地質上也令人擔心，市府希望台電能按圖施工，這段時間在雙方互相溝通下，台電已把最新版水保計畫的計畫書送到市府，市府會核實來審查，以確保民眾安全。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，金山就在核一廠和核二廠都中間，以前地方是反核的，現在要擁核，因為電費都一直漲起來，居民真的負擔不起，而且國外核電也開始復出，對於核一廠室外乾式貯存場的工程，游表示要讓民眾安心、放心、安全最要緊。