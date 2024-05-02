兩岸電影展今年將分別在5月27日至31日於四川雅安、6月28日至7月2日於桃園、台北舉行，2日影展率先公佈了備受關注的大陸參展電影片單，包括《草木人間》、《三大隊》、《涉過憤怒的海》、《年會不能停！》、《孤注一擲》、《飛馳人生2》、《普通男女》以及《長安三萬里》，其中《草木人間》、《三大隊》將分別為桃園、台北影展擔任開幕首映。

去年兩岸電影展首度恢復了兩岸電影人的實體交流，除了在四川雅安掀起了一陣台灣電影熱潮之外，在台灣展映的大陸電影也同樣創下了歷屆最佳的好成績，兩岸電影交流委員會主任委員朱延平導演十分肯定電影交流的成果，笑說：「今年《周處除三害》3月份在大陸各地商業上映，口碑與票房雙雙火爆，顯見華語電影合作的無限可能性，也讓我們在兩岸電影交流的推廣上，更加堅定。」

張藝興在《孤注一擲》不惜犧牲形象被暴打。（兩岸電影展提供）

而今年兩岸電影展是繼2011年後，暌違13年二度來到桃園市舉辦，獲得市長張善政及市府團隊的大力支持，朱延平回想起第3屆的盛況印象猶新，他表示：「我對桃園市民的熱情和豐富的地方風情，印象深刻，今年兩岸電影展能再度回到桃園，要特別感謝桃園市政府及張善政市長鼎力協助，歡迎桃園鄉親們走出戶外走進影廳，跟我們一起看電影。」

開幕首映之一的《草木人間》，榮獲第36屆東京國際電影節黑澤明獎，電影由導演顧曉剛執導，這是他繼山水圖系列《春江水暖》後的第二部作品，由吳磊、蔣勤勤所主演的殘酷家庭寫實電影，堪稱是現代版的目蓮救母。另1部開幕片《三大隊》則是大陸影帝張譯擔綱演出的警匪犯罪電影，根據真實事件的紀實文學改編，故事當年還成為大陸網易文學的年度冠軍，甚至引發「萬人血書求拍電影」效應。

由張譯（左起）、陳思誠、李晨聯手推出的電影《三大隊》擔綱今年開幕片。（兩岸電影展提供）

此外周迅與黃渤首度合作的《涉過憤怒的海》，是由知名導演曹保平執導，這也是他與周迅繼16年前的《李米的猜想》之後再次合作，電影講述了1個父親在女兒遭殺害之後瘋狂復仇的故事，片中有許多驚險動作場面都是現場拍攝，非常值得在大銀幕體驗。

而另一部犯罪電影《孤注一擲》則是取材自詐騙園區上萬件真人真事的案例，讓境外網路詐騙的整個產業鏈在大銀幕上首度被揭秘，導演申奧擅長以寫實手法呈現殘酷現實，電影找來大陸人氣偶像張藝興擔綱演出，他不惜犧牲形象狼狽被暴打、虐待、吃馬桶裡的求救紙，由於電影太過寫實逼真，因此有「多一人觀影，少一人受騙」的評價。

今年上半年大陸爆紅電影《年會不能停！》，身兼導演及編劇的董潤年花了5年的時間做調查，他成功重擊中產小資打工人的痛點，以嬉笑怒罵的方式對職場中的種種怪象酣暢淋漓地吐槽，在大陸掀起現象級的電影熱潮，主演大鵬更是聲勢日旺。

除此之外百億票房男星沈騰今年同樣沒缺席，除了攜手《飛馳人生》的老班底外，續集再添生力軍，人氣偶像范丞丞加盟演出《飛馳人生2》，打破續集電影的魔咒，無論是在口碑與票房都創下了新高。

而呈現出都市男女百態人生的《普通男女》曾入選釜山電影節亞洲之窗單元，導演劉雨霖，是大陸知名作家、編劇劉震雲之女，曾改編拍攝過父親知名作品《一句頂一萬句》，她以日常生活中的普通人為主角構思劇本，憑藉對社會生活的深刻洞察力和極致表現力，加上演技派的黃璐與郭濤實力演出都讓片中角色都獨具神韻。

放映電影《長安三萬里》除展現大陸動畫技術，故事以盛唐詩人高適的視角，見證詩仙李白狂放不羈的一生，在繁花似錦的長安之下，透露出文人有凌雲之志卻懷才不遇之愁，耳熟能詳的唐詩如行雲流水般貫耳其中，精彩動畫蘊藏文化底蘊，打破近3年大陸動畫電影票房紀錄。