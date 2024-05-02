韓聯社報導，隨著聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組解散，聯合國50個成員國當地時間1日發表聯合聲明，強調努力監督制裁北韓執行情況的必要性，並決定商討由韓美日主導盡快設立獨立機構以替代該專家小組職能的方案。

美國駐聯合國大使湯瑪斯‧葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）當天在紐約聯合國總部與其他49個成員國代表發表聯合聲明時表示，為應對北韓非法研發大規模殺傷性武器（WMD）和彈道飛彈，有必要探索客觀、獨立的分析方法，期待與其他成員國攜手合作，實現此目標。

安理會北韓制裁委員會專家小組任期於4月30日結束並解散。該專家組負責調查北韓違反制裁的行為，定期提交有關落實對北韓制裁的報告。安理會今年3月就是否延長該專家組任期進行投票，15個理事國中有13個贊成，常任理事國俄羅斯行使否決權導致決議案被否決。

湯瑪斯‧葛林斐德強調，當前階段的制裁監督工作比以往任何時期都要重要，今後也必須持續下去。對北韓制裁決議仍然有效，安理會始終要求北韓履行各項決議所規定的義務。

就設立監督機構一事，湯瑪斯-葛林斐德表示，目前正在研討多個可行方案，並與韓日兩國緊密協商。