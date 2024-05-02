4月車市統計出爐，單月領牌一如原先預期的3萬7,038輛，較去年同期衰退約3.1％，亦較上月減少10.3％。業者分析，4月車市受到多項外在不利因素影響，包括國內升息及電價調漲議題，以及國外經濟情勢也因地緣政治及各國通膨居高不下並未明顯好轉。

不過，在部分主力品牌持續加大促銷力道，再加上進口車穩定到港交車支撐下，使得國內車市仍維持一定規模。

龍頭車廠和泰車雙品牌單月領牌1萬2,121輛，市占率32.7％。其中，TOYOTA登錄9,622輛，年減4.7％，單一品牌市占率26％。旗下COROLLA CROSS及TOWN ACE本月分別繳出2,268輛及1,765輛成績，分居市場全車種銷售NO.1及NO.2；進口休旅霸主Rav4本月亦以1,569輛蟬聯進口車市場NO.1。

另如國產小休旅YARiS CROSS單月領牌1,418輛站穩級距冠軍，亦搶下市場全車種銷售NO.5的位置。

LEXUS單月領牌2,499輛，雖較去年同期衰退20.7％，但市占30.9％，續蟬聯豪華車銷售冠軍，各車系持續展現銷售優異成果，NX車系4月登錄999輛，單一車系排名第一。RX 4月登錄537輛，同級距排名第一。UX以及LBX在4月分別登錄331輛及272輛，分別為同級距排名第二、第三。Sedan部分，ES 在4月登錄174輛，為LUX-M級距排名第二。LM在4月登錄136輛，累計銷售已達734輛。