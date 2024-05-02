好市多不定期推出商品特價，一名女子今（2）日到好市多採買，發現平常買的滴雞精折價320元，一盒賣1279元讓她直呼「難得有商品在好市多愈來愈便宜」，貼文曝光後，眼尖網友立刻發現該商品的效期只到2024年5月19日，呼籲購買特價商品時要睜大眼睛看清楚，免得買到即期品。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多販售的滴雞精到周日（5日）為止，推出折價320元的優惠，從原本1599元，特價賣1279元，她大讚「難得在好市多有商品愈來愈便宜。」

原PO表示，一盒是16入，打折下來平均一包是79.94元，直呼很便宜，她會利用滴雞精來煮湯麵，讚完全不用加味精，每天喝對身體很好，超有感。

貼文上線，不少會員從原PO上傳的圖片找出特價原因，發現滴雞精盒子背後的有效日期寫2024年5月19日，紛紛表示，是即期品才會減價這麼多，呼籲不論買什麼特價品，都要睜大眼睛看清楚；也有部分人認為，以原PO的狀況來說，每天喝1包，可以在有效期內飲用完畢，因此以這個價錢購入非常划算。