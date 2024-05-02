新北市民政局長林耀長（左起）、副市長劉和然、金包里慈護宮董事長游忠義與金山區長劉昌松等人2日出席記者會。（張鎧乙攝）

「2024年北海岸傳奇媽祖文化祭」即將拉開序幕，其中最引人注目的金包里二媽回野柳媽祖洞祭典將於5月23日舉行。今年的活動有3大亮點，包括抽限量媽祖造型氣球及光明燈、沿路享用「明星級的點心擔」以及徒步隨轎行腳信眾獲得的廟方特製甲辰年信封壓轎金。

新北市副市長劉和然表示，金包里慈護宮是北海岸地區的信仰中心，已有200多年的歷史。新北市府與慈護宮連續第11年合作舉辦媽祖文化祭，每年按照傳統，在農曆4月16日最大退潮時，從金山步行恭請金包里二媽返回野柳媽祖洞，吸引眾多信眾參與。劉指出，活動中3大重要的特殊物品，第一個是媽祖造型氣球，可以讓民眾在行腳的過程中，陪著大家一起平安，第二個則是沿路信眾與商家提供的金山美食，讓大家一起品嚐，第三個就是壓轎金，很多的信眾會攜帶在身上、放在家裡或是在車上，祂讓民眾的心靈有個信仰，信仰產生力量，保佑市民平安。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，每年全程18公里的徒步海岸遶境活動是北海岸傳奇媽祖文化祭的重要活動之一。今年的3大亮點包括限量媽祖造型氣球及光明燈、行腳集點換壓轎金和沿途的「明星級的點心擔」。信眾們還可參與集章活動，走完全程可獲得甲辰年信封壓轎金。

民政局長林耀長宣布，從5月11日開始，將有一系列的活動，包括表演藝術家的互動演出、母親節的公益捐血義賣、傳統歌仔戲演出等，為5月22日的金山全境祈安大遶境和5月23日的二媽回野柳媽祖洞祭典暖身。金山區長劉昌松表示，徒步海岸遶境活動將於5月3日開始報名，報名者可獲得祈福衣、平安帽、護佑毛巾。