大陸央視網報導5月2日是「五一」假期第二天，大陸鐵路客流持續保持高位運行，熱門景區周邊車流量較大。繼1日發送旅客2069.3萬人次，創歷史單日發送旅客新高。大陸鐵路2日旅客發送量比1日回落，預計發送1700萬人次，安排加開列車1094列。1700萬人次乘坐火車出行，意味2日各火車站還是壅擠，出行客流以中短途旅遊客流和探親客流為主。福建沿海水上客運受到五一連假疊加媽祖誕辰「加持」，迎來客流高峰，湄洲島輪渡發送旅客近4萬人次，是日常的近8倍。

大陸國鐵北京局預計，5月2日發送旅客145萬人次，其中北京地區預計發送超過70萬人次。計畫增開北京前往上海、太原、鄭州、瀋陽、青島、西安、濟南、武漢以及天津、石家莊、保定、秦皇島、張家口、承德等方向的旅客列車。

長三角鐵路5月2日預計發送旅客超360萬人次。長三角鐵路計畫增開長三角至廣州、廈門、南昌、武漢、漢口、鄭州、洛陽等方向旅客列車。

廣州局5月2日預計發送旅客超過235萬人次。從廣東、湖南兩省客發情況看，主要集中在廣州、深圳、東莞、長沙等方向，長途客流以北京、上海、杭州、昆明、重慶、成都等地為主。

假期旅客出行集中，鐵路部門提醒旅客千萬不要踩點出門，而要適當提前出門，為市內交通、進站安檢等環節預留充足時間。

今天是大陸五一假期第二天，預計高速公路網流量還將保持高位，出行小高峰出現在上午10時到12時。大部分熱門景區、大中城市周邊公路網高峰時段車流量比較大。影響公路出行的主要還是降雨和大霧天氣。自駕車出行遇到雨霧天氣，要提前降低車速，儘量避免急打方向、急踩刹車，防止車輛失控側滑側翻。

5月1日，福建沿海水上客運受到五一連假與媽祖誕辰影響，迎來客流高峰，累計發送旅客近20萬人次。其中，湄洲島輪渡、廈鼓輪渡等航線客流大幅增長。湄洲島輪渡發送旅客近4萬人次，是日常的近8倍；廈門到鼓浪嶼輪渡發送旅客近5萬人次。為應對客流增加，假日期間，福建海事部門實施客渡運航線「一線一策」保障方案，確保船舶適航、航線適行；針對近期強對流天氣多發，當地也加強了預警預控措施，保障輪渡順利通航。