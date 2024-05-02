54歲林姓船長開著蒙古籍「鑽石206號」雜貨船，藏放16名越南籍人士在密艙中準備偷渡搶灘，16人因不耐空氣稀薄、拍打艙門高聲呼救遭海巡識破，所幸及時搶救獲救。高雄地院依違反入出國及移民法判16名偷渡客2月、得易科罰金，執行完畢後驅逐出境，可上訴。

54歲林姓船長及鄭姓、黃姓、郭姓船員為賺取載運一趟可獲利至少8、9萬元報酬，去年12月8日下午2點多，駕駛薩摩亞籍某公司無正當理由取得的蒙古籍「鑽石206號」雜貨船從高雄港第一港口出海至大陸海域，接駁10男6女共16名越南籍偷渡客上船。

同月11日11時許，林姓船長4人分工將16人關入密艙中，但該船密艙空間狹隘且高溫，僅留有2個直徑約9公分的通氣孔，密艙上鎖後，至少2小時以上未確認密艙空氣流通情形及生命狀態，16人因不舒服開始拍打艙門、高聲呼救，林姓船長為避免查緝人員發現通風口、求救聲外傳，甚至指示鄭姓船員擺放紙盒於通風口處，使艙內空氣流通更為惡劣。

直到下午5點多，海巡人員在碼頭登檢時，察覺艙內傳出呼救聲，催請林姓船長等人開啟密艙，才救出已昏迷的阮姓男子及其餘15人，阮遭救出緊急送醫後，診斷為呼吸衰竭、休克且一度命危，所幸經搶救後才挽回生命，後續交由移民署高雄市專勤隊依法辦理。

高雄地院審理時，法官認為他們犯後態度良好，且船舶進關報港時即遭查獲，非法入境停留時間短暫，依未經許可入國罪各判他們2月、得易科罰金，執行完畢後驅逐出境，可上訴。