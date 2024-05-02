國民黨立院黨團日前赴大陸北京交流。（邱鎮軍立委辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨立院黨團日前赴大陸北京交流，苗栗縣立委邱鎮軍（左二）將交流成果帶回苗栗。（邱鎮軍立委辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣立委邱鎮軍參加國民黨立院黨團赴大陸交流之旅，會見大陸中央政協主席王滬寧，並受國台辦主任宋濤等晚宴接待，當場獲得王滬寧、宋濤等大陸高層官員同意重啟陸客赴台旅遊及農產銷陸等利多，未來，苗栗縣所生產的產文旦柚、柑橘、高接梨等農產品將可恢復銷陸，屆時銷陸細節將由苗栗縣長鍾東錦聯手邱鎮軍直接與陸方接洽，替苗栗縣果農重開銷陸管道。

國民黨立院黨團總召傅崑萁組團赴陸化冰交流，苗栗縣山線立委邱鎮軍首先報名參加，過去邱鎮軍在擔任苗栗縣議員及苗栗市長任內，也曾多次赴陸參訪，但是當時會面層級多屬省級以下，這次首次以立委身分赴陸交流，直接與大陸中央層級官員會面，將苗栗縣農產品銷路及陸客來台旅遊等議題，反映給大陸高層。

國民黨立院黨團26日抵達北京後，全程都由中央國台辦副主任潘賢掌負責接待，27日下午，國民黨團全體與大陸政協主席王滬寧會面，晚間，由中央國台辦主任宋濤及副主任潘賢掌等設宴交流，王滬寧及宋濤等高層並直接指示所屬全力配合國民黨團所提陸客赴台旅遊及農產銷陸等需求。

其間，陸方並安排中央旅遊局及海關等單位，與國民黨立院黨團對談，由旅遊局提出陸客赴台旅遊開放時程表，海關並詳細說明目前對台灣農產品的檢測等相關議題。

邱鎮軍將交流成果帶回苗栗縣，未來苗栗縣農產品可望恢復銷往大陸的項目，包括文旦柚、柑橘及高接梨等多項，陸方並已指定洽談對接窗口，可由苗栗縣長鍾東錦攜手立委邱鎮軍、陳超明等，直接與陸方洽談連繫銷陸細節，邱鎮軍表示，兩岸恢復正常交流，讓台海更安定，才能讓兩岸人民獲得最大利益，未來應更加擴大交流層面，追求兩岸永久和平。