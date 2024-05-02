由《緊急迫降》導演韓在林執導的韓國影集《The 8 Show》，將於5月17日上架Netflix，2日釋出正式預告與主視覺海報，見柳俊烈、千瑀嬉、朴正民、李悅音、朴解浚、李珠煐、文晶熙和裵晟祐分別搭乘加長型白色禮車抵達鋪著紅毯的神秘會場，預告上演8個人、8層樓、8齣悲喜劇。

想像一下，自己被困在一座建築物裡，待的時間越長，賺的錢就越多，會發生什麼事呢？生存系列影集《The 8 Show》正式預告將觀眾帶入緊張刺激的環境當中，深入探索一場「時間就是金錢」的高風險競賽。在一座神秘的建築物中，8名參賽者分別住在8個獨特的樓層，在無死角的監控攝影底下展開一連串詭譎、考驗人性的故事。

正式預告當中，8名參賽者積極想辦法累積時間來讓這場秀不會結束。不過，他們心裡都明白「就像是一種表演」、「我們為了錢而來」、「離開時會帶走在外面賺不到的錢」。但就在他們意識到每個玩家獲得的獎金不同時，這也讓這場秀開始變得混亂起來。

前陣子跟韓韶禧爆分手新聞的柳俊烈也是節目成員。（Netflix提供）

由於不公平的獎勵機制使得資源較少的人受到資源較多的人的欺負和控制，8位參賽者在退出還是留下之間徘徊不定，上一秒還在合作的夥伴，下一秒就選擇背叛。有人說：「你們不覺得該停下來了嗎？」也有人說：「別傷腦筋，我會讓你發財！」大家各執立場，使節目充滿懸念。

在《The 8 Show》中，連接各層樓的樓梯不僅在物理上將參賽者聯繫在一起，更象徵著他們的地位。導演韓在林解釋：「爬樓梯的象徵姿態突顯參賽者之間地位的對比。」藝術指導對劇情給出更深層的闡述：「這8名參賽者通過樓梯進入他們指定的房間，也反映了社會階層中資本主義的不平等。」