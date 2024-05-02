哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）宣布，將與以色列斷絕一切外交關係，成為第2個宣布與以色列斷交的南美國家。裴卓5月1日在波哥大舉行的國際勞動節集會上，指責以色列領袖「搞種族滅絕」。他強調，「我們不能回到種族滅絕，滅絕一整個民族的時代。」

自去年10月7日以哈衝突爆發以來，哥倫比亞與以色列關係一直高度緊張。裴卓多次抨擊以色列，並號召其他拉美國家跟哥倫比亞一起譴責以色列。裴卓還在去年10月召回駐以大使。

以色列外長卡茲（Yisrael Katz）對此作出譴責，指裴卓言論「反猶太且充滿仇恨」，認為裴卓的立場相當於獎勵哈瑪斯，而歷史將會記住裴卓決定支持哈瑪斯這種會燒死嬰兒、謀殺兒童、強姦婦女並綁架無辜平民的「史上最卑鄙怪物」。他也指出，以哥之間的關係一直很溫暖，任何充滿仇恨的反猶太總統都無法改變這一點。

哥倫比亞是繼玻利維亞之後，第2個宣布與以色列斷交的南美國家。去年10月31日，玻利維亞政府宣布與以色列斷交，並指責以色列在針對迦薩地帶的軍事行動中犯下「反人類罪行」。隨後，哥倫比亞和智利都表示將召回駐以大使，洪都拉斯也在幾天內跟進。另外，貝里斯和南非也已和以色列斷交。