彰化1名中年男子因近半年雙下肢無力，先後到兩家醫院自費做了30多萬元的脊椎手術都未改善後，他坐著輪椅轉診到彰化基督教醫院，被發現其5節腰椎全都已手術，經核磁共振檢查，發現其第1到第3胸椎受到壓迫，經減壓手術，症狀才獲和緩。

彰化基督教醫院外科醫師張尚文指出，最近在門診遇到1位經由診所醫師轉診過來的患者，是1名坐著輪椅的中年男性，之前在其他2家院所接受了自費30多萬的脊椎手術，但該患者到門診的第一句話就說「手術完之後症狀完全沒有改善。」

患者主述，這半年期間，其雙下肢雖不會酸痛，但開始慢慢地無力，到最後甚至無法行走、站立，只能坐輪椅。張尚文看了該患者的脊椎手術的影像後，不禁倒抽一口涼氣，他發現腰椎只有5節，而該患者就已手術了5節腰椎，骨釘跟椎間盤支架通通打好打滿。

張尚文問診後研判問題應該不是出在於腰部脊椎，而是可能在脊椎比較高一點的位置，也就是胸椎，遂在門診時，請跟診的實習醫學生與PGY住院醫師對患者做肌腱反射的測試，果然得到肌腱反射增強的結果，持續大反射幅度痙攣，這代表患者在更高位的神經有壓迫或阻斷的現象才會導致肌腱反射的增強。

經胸椎的核磁共振檢查後，發現患者的第1到第3胸椎的地方有壓迫，隨即安排患者入院，進行胸脊椎減壓手術，手術治療的費用健保都有給付。

手術後，患者下肢的肌力隨即改善，也在手術後的第7天出院，持續復健治療。患者最近1次回診，已是自己走進診間，不再使用輪椅。