《CEOWORLD》雜誌最新公布全球「2024醫療照護指數」排名，在全球110個國家／地區當中，台灣二度蟬聯第一，被評比為「世界上醫療保健系統最好的國家」，但國內龍頭醫院、台大醫院院長吳明賢今（2）日卻撂重話，直言「這是血汗醫護努力所堆砌出來的，不能一直要求大家做有價值的事情，卻不給價格的肯定。」

《CEOWORLD》雜誌日前公布公布的醫療保健指數（The Health Care Index），在滿分100分中，台灣獲得78.72分，名列第一，其次依序為：韓國、澳洲、加拿大、瑞典、愛爾蘭、荷蘭、德國、挪威、以色列。

吳明賢今天面對醫療問題侃侃而談，他表示，準總統賴清德提出健康台灣的施政主軸，要達成的最重要核心之一就是醫療體系，但其中不能避談的，就是這是：「血汗醫護努力成果而帶來的」，他表示，醫院雖不是服務業，但政府「不能一直要求做有價」的事情，卻沒有價格的肯定」，沒有價格的肯定就無法永續經營。

吳明賢並指，最近公布的各大醫院財報的「賺錢排行榜」，台大並非名列前茅，但他認為，這是因為財報沒有沒有公佈醫療本業和護病比，若加上這兩部分，台大絲毫不遜色國外。

「台大一年光是電費就要3億元」，吳明賢接著話鋒一轉指出，隨著台灣高齡化、慢性病人增加，病人使用醫療資源只會越來越多，當健保給付沒有特別增強，點值會更降低，光是台大收入面無法增加時，支出也面臨不斷成長，配合政府政策為醫護調薪、電費提高、人事、藥品、醫材成本都大幅成長，無怪乎台灣現況：「越血汗的醫院賺越多錢」，即使是台大，要永續經營就需要財物支援投入醫療。

吳明賢強調，台大醫院是大學醫院，對醫療本質的投入，不會因為這些數字而有所改變，當然會引以做為經營管理的參考，但在醫療本質更攸關的「護病比」等議題上，台大醫院一向全力投入，也希望大家不要等到問題出現了，才想到這些。