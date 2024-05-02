行政院南部半導體S廊帶計畫、中油高煉廠轉型為台積電高科技園區、國家體育園區演唱會經濟，以及左營高鐵科技之心公辦都更等重大計畫，都成為半屏山周邊地區再發展的契機，而生態系統縫補、修復、復育及活化更顯重要。結合左營高鐵科技之心計畫，串聯半屏山南側與左營高鐵車站、洲仔濕地、蓮池潭風景區的人行步道與動物生態廊道，修復翠華路拓寬與明潭路興闢後造成的空間裂縫，高雄市政府將啟動半屏山南側生態廊帶系統縫合規劃，健全北高雄山河生態廊帶系統。

左營高鐵科技之心將打造立體綠化通廊。（圖／國揚實業股份有限公司團隊）

高雄市都發局在112年度委託進行半屏山生態廊帶規劃，期間邀集民間環保綠色團體，包括高雄市綠色協會、高雄市野鳥學會、地球公民基金會、高雄市舊城文化協會、台灣濕地保護聯盟及專家學者參與願景工作坊討論。透過規劃成果發現，壽山、龜山、半屏山、岡山、月世界等，都是高雄珊瑚礁岩地質生態系統重要的一環，而位於繁華市區的半屏山是連接此生態廊帶的重要角色。在半屏山生態廊帶復育的規劃願景工作坊中，與會專家學者也認為，應該將視野放大，以國土計畫及高雄未來整體發展的眼光來思考，半屏山不應單獨限縮做自然公園，可採跳島式發展，將文化、生態、自然結合起來，才能兼顧高雄市民及左營區居民最大公共利益，發揮半屏山最大效益。

左營高鐵科技之心規劃立體連通系統。（圖／國揚實業股份有限公司團隊）

曾參與衛武營都會公園運動、美術館及美術公園設計的盧友義建築師指出，過去社會各界對於半屏山的環境定位在自然人文、歷史、交通、觀光、經濟等面向，有著不同的想像與期待，因此半屏山周邊地區再發展及基盤縫合規劃，必須兼顧生產、生活及生態，採取相關行動策略進行縫合、修補、復育及活化。

高雄市將啟動半屏山南側生態廊道規劃。（圖／國揚實業股份有限公司團隊）

在高鐵左營科技之心公辦都更招商成功後，提案團隊也呼應這項生態廊帶縫合修補願景，表達左營科技之心將打造立體綠化通廊，銜接高鐵站及科技之心大樓群。高市府也希望能進一步打造高鐵站聯繫半屏山、蓮池潭的友善通道，一路串聯至洲仔濕地、原生植物園、舊左營國中、龜山，打造城市生態綠廊系統。