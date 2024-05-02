新北市1名40歲王姓男子為酒駕累犯，除酒駕罰鍰外，還有多項交通違規、牌照稅及燃料稅未繳，累計總金額超過26萬元，法務部行政執行署新北分署過去執行未果，但經鍥而不捨調查後，竟發現王男在2022年間曾中樂透，獎金金額高達2500餘萬，因此緊急再將未結案件移送執行，從其存款徵得應繳款項。

據了解，王男2018年7月間因騎乘機車遭警方攔檢酒測，就精值超標加上無照駕駛，總共遭裁罰9萬元罰鍰，案件隔年被移送新北分署執行，但因執行年餘無著，核發執行憑證暫時結案，但移送機關赫然發現王男名下新增房產，因此於今年2月再次移送執行。

書記官調查發現，王男不僅是執行常客，有多項交通違規、牌照稅、燃料稅滯納遭裁罰、滯納的情況，他同時也是1名酒駕累犯，在2015、2020、2023年間3度因酒駕遭移送新北地檢署偵辦，均經檢察官聲請簡易判決處刑，由北地方法院判處有期徒刑3月、4月及5月有期徒刑，均得易科罰金，此部分則未再另外裁處罰鍰。

新北分署書記官調閱起訴資料，研判王男原本應是在工地工作維生，但經過鍥而不捨追查，經發現他在2022年曾經領取過樂透獎金2000萬餘元，加計已先行扣繳百分之20稅額，推估中獎金額超過2500萬，推估名下新增房產便是中獎後購置，書記管緊急扣押其銀行存款，全額徵起26萬餘元，並通知其他裁罰機關，再將未結案件移送執行。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒（毒）駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行，如因買彩券幸運中獎，翻轉人生，亦宜優先繳納政府欠款，切勿輕忽新北分署對於酒（毒）駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

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