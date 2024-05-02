隨著年齡增長，人體肌肉量會逐漸減少，會變得較消瘦。胸腔暨重症醫師黃軒表示，研究發現，老人「微胖腰瘦」的體型最長壽，BMI指數在28時，死亡風險最低，而腰圍每增加5公分，死於心血管疾病機會即大增193%，建議若想長壽，要做到「多吃優質蛋白質食物」與「每天至少運動30分鐘」。

黃軒在臉書粉專PO文指出，歐洲心臟雜誌發表了一項80歲以上老人的體重係數BMI、腰圍與死亡率關聯的研究，發現老人BMI較高且腰圍較細者，死亡風險會是最低的，白話來說，就是老人要「吃多一點，大肚腩少一點」最長壽。

黃軒指，研究收集5306名、年齡超過80歲老人的資料，發現BMI每增加1，死亡風險降低4.5%，BMI 維持在約28時，死亡風險最低，顯示高齡老人稍微胖一點，較有利於長壽。以身高160公分為例，體重72公斤，BMI值在28。

黃軒指，研究也顯示，腰圍每增加5公分，增加108%死亡風險，而這些人死於心血管疾病風險增加了193%，死於非心血管疾病風險，則是增加了110%。真的，老人家不能肥肚子，否則任何的死亡率，都會大幅升高。

黃軒指，研究發現，50歲以上的成年人，約有3分之1，食用蛋白質都不足，想要有微胖又是細腰的長壽身材，應適量增加動物性蛋白質、大豆蛋白質等優質蛋白食物份量，建議老人應增加牛奶、雞蛋、瘦肉、家禽、魚類、蝦類及豆製品的蛋白質攝入量，同時要吃夠主食、蔬菜和水果，以達到飲食均衡。

除多吃優質蛋白質食物，黃軒指，想要微胖又腰瘦的長壽身材，每天需至少做半小時運動，根據2021年發表在《BMC醫學》雜誌的一項350萬人的研究，腹部肥胖與癌症風險的增加有關，建議每日至少做30分鐘的運動。

對內臟脂肪超標者，更建議每天進行30分鐘到1小時的運動，包括跑步、快走、游泳、騎自行車等及球類運動，這些運動不僅能夠幫助消耗能量，還能促進脂肪的分解。

黃軒說，兩個身高和體重相同的老人，其中一人腰圍比較細，那麼腰細老人的死亡風險較小，長壽可能性較大。總結來說，想要擁有「微胖腰瘦」的長壽身材，就是要做到「多吃優質蛋白質食物」、「每天至少進行30分鐘的運動」兩件事，老人家體重不能太輕、腰圍不能太大，將更助於有健康的老年生活。

BMI計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。國民健康署建議國人BMI值應維持在18.5（kg/㎡）及24（kg/㎡）間；BMI值24~27為過重，27~30為輕度肥胖，30~35為中度肥胖，超過35為重度肥胖。