根基營造在桃城豆花店舉辦「鐵路新徑界」，介紹嘉義人文、鐵道歷史。（廖素慧攝）

嘉義市鐵路高架化、嘉義車站及嘉北車站工程正在施工，未來都市縫合、文化遺產保留是地方發展的重頭戲，承包商根基營造在桃城豆花店舉辦「鐵路新徑界」展覽，今（2）日開幕，帶大家認識軌道建設與經濟、文化發展的影響。

「鐵路新徑界」由交通部鐵道局中部工程分局長劉雲生、嘉義市政府交通處長許啟明、建設處長田長沛、根基營造總經理黃義芳、市議員陳家平等人揭幕，展至5月26日，展場是嘉義市文化局「老屋卸妝計畫」店家，根基營造結合在地創生業者，希望深度認識在地人文。

黃義芳表示，城市與企業永續發展，軌道經濟很重要，該公司近年來投入永續環境相關物料的研發，也致力保存文化，興建嘉義高架鐵路除了按進度施工，也保護工區內的文化遺址及歷史文物。

根基營造舉辦「鐵路新徑界」走讀活動。（根基營造提供／廖素慧嘉市傳真）

黃義芳說，公司近來舉辦走讀活動，帶領公司員工及家屬、在地民眾認識嘉義車站、在地人文歷史，期許透過走讀活動、展覽讓更多人了解軌道建設及未來城市發展的可能。

劉雲生表示，鐵路高架化讓城市能縫合，透過交通連結、土地重劃、都市更新促進城市發展，而TOD（ Transit Oriented Development）大眾運輸導向型發展可以將騰空的土地打造成「綠廊」，營造有利永續發展的環境。

嘉義高架車站於2022年3月31日動工，預計2025年底完工通車，但發現古蹟「轉車台」遺構是116年前日據時期建造的，劉雲生提到因轉車台原地保留，因此工區會調整，初估工期也會延遲2年，高架鐵路通車也將推遲。