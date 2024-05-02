因應端午節3天連假離島民眾返鄉及旅遊之需求，交通部民航局今(2)日宣布，已針對金門航線規畫第二波加班機，將提供2024個座位數，並於5月6日上午9時統一開放訂位，尚未訂妥機位的旅客請把握時機手刀訂位。

民航局指出，今年端午節離島管制航線已於4月15日開放正班機及第一波加班機訂位，各航空公司已再依據旅客訂位及需求情況規畫第二波加班機，其中金門航線共提供2024個座位數。

民航局表示，為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局說明，此次端午節連假，於尖峰時段6月7日至9日台灣出發往金門方向，以及9日至11日金門出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，以使有限空運資源獲得更有效之利用。

民航局也特別提醒旅客，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。