「全明星CP」江宏傑、錢薇娟今（2日）合體出席醫美診所記者會，談到《全明星運動會》何時拍攝第5季？2人都直言很期待，「主要還是要問製作單位，目前沒有收到通知，我們應該不會被換掉吧！？」

當時帶領第4季黃隊的郭泓志，目前手上實境節目多檔，錢薇娟今忍不住開玩笑：「他不能再做《全明星》，我們因為他加入，節目被弄到收起來，你看整個運勢，開高走低」。

錢薇娟也期待《全明星運動會》再開拍。（陳俊吉攝）

錢薇娟接著補充說道，「運動員是這樣，很多數時間都要花在訓練上，那他可能要花力氣去做很多其他事情，時間上比較保守，那我覺得小小郭他滿多才多藝的，講話、演戲、電影，現在就差我們小傑了」，猛虧郭泓志分身乏術。

江宏傑希望下一季《全明星》奪得冠軍。（陳俊吉攝）

江宏傑認為，如果真的開拍《全明星5》，屆時對他而言是個更大的挑戰，「我會害怕要是下季又輸了怎麼辦？我有時在路上遇到紅粉，都說我很厲害，要我繼續努力，我都不好意思的問他們『我應該沒有讓大家失望吧？』，他們都會安慰我說，無論輸贏，很多事情都已經超越很多」。錢薇娟說，經過4季賽事，有明顯感覺到江宏傑的成長，第4季的最後也感受到江宏傑跟紅隊帶來的壓力，江宏傑對此回應，下次可以直接把獎盃給他。

錢薇娟（左起）、蔡尚樺、江宏傑。（陳俊吉攝）

錢薇娟也常在路上遇到粉絲，除了台灣外，還曾在日本巧遇藍隊粉絲，「他那時大叫『我是藍粉』，真的很感動！而且我現在都會區分了，說『很喜歡我』的都是紅粉」。

錢薇娟、江宏傑被稱為「全明星CP」。（陳俊吉攝）

江宏傑近期正在專心上表演課，力求多元發展，是否可以挑戰BL劇或是床戲等大尺度戲碼？他害羞到臉漲紅，趕緊拒絕，「我爸爸的形象太鮮明，怕觀眾不入戲，我現在演技跟身材還在籌備中，一出來就裸露怕不太好」。