由男神許光漢主演的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，台灣票房賣破7300萬，3日將接力在日本大規模上映，日本上映當天，許光漢也將與導演藤井道人、主演清原果耶、道枝駿佑、黑木華合體現身戲院和觀眾見面，台灣影迷也可透過限定影城大銀幕直播連線，跨海為許光漢應援。

不只亞洲掀起「青春」熱潮，電影也前進歐洲於義大利烏迪內遠東國際影展首映，現場湧入千名觀眾將4層樓的放映現場塞爆。擔任多屆威尼斯影展主席的馬可穆勒更大讚《青春18》是他今年看過最有深度的愛情電影：「前15分鐘我以為會是俗套的劇情，沒想到給我的懸念和驚喜不斷，是1部了不起的電影！導演功力不凡，演員都非常優秀，非常感動。」

《青春18x2 通往有你的旅程》前進烏迪內遠東國際影展首映大放異彩。（翻滾吧男孩提供）

對於電影能在各地與更多觀眾見面，許光漢表示非常榮幸：「這次真的很幸運可以跟這麼棒的演員、工作人員合作，不論是拍攝、還是宣傳都是，可以在世界各地上映真的很開心。」女主角清原果耶則說：「很緊張，但是電影是世界共同的語言，希望可以讓很多觀眾去看，並且喜歡這部電影。」