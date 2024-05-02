力積電2日舉辦銅鑼新廠啟用典禮。（李京昇攝）

力積電2日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，新廠為總投資金額超過3000億元的12吋晶圓廠，蔡英文總統、苗栗縣長鍾東錦等人出席會場，鍾東錦致詞時，也特別再向蔡英文爭取支持苗栗縣警察局重建計畫，雖中央已核定補助11億元，但離總經費23億元仍有缺額，因此鍾盼在蔡任期內，中央能再加碼補助支持。

力積電銅鑼新廠今天啟用，力積電董事長黃崇仁感謝蔡英文與政府大力推動，讓半導體產業快速發展，並成為世界龍頭。蔡英文致詞表示，她很高興見證力積電新廠落成啟用，也感謝力積電在半導體產業付出，讓最高階的半導體技術留在台灣，也讓世界看見台灣。

蔡英文說，中央從2022年起補助24億元經費，補助大專院校設置產業人才與技術培育的基地，她感謝力積電響應政府政策，出資協助台灣多所大學成立半導體研究學院，透過集結產官學力量，培育高科技產業人才，促進國家產業發展，更提升台灣競爭力。

她提到，未來隨著AI帶來的應用與改變，全球產業將面臨快速變革，台灣半導體產業地位也會更加關鍵，政府會持續努力來優化環境、培育人才，並鼓勵國內外企業在台投資合作，提升台灣半導體技術能量，期待在政府民間共同努力之下，提升半導體共應鏈與在地完整性，創造下一個科技榮景。

鍾東錦表示，力晶積2021年起在苗栗投資2780億元興建2座新廠，並再加碼投資600億元，今天銅鑼新廠竣工啟用後，將可提供鄉親逾3600個工作機會，間接促進在地協力廠商發展，也帶來南苗周邊就業機會。

他說，中央推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗已經準備好了，他感謝立委陳超明日前邀中央單位到苗栗傾聽地方需求，苗栗目前盤點出頭份、竹南與後龍900公頃產業儲備區，在電力、水資源、教育與交通建設等各方面也充分準備，未來可配合中央推動苗栗進步。

鍾東錦提到，他也代表苗栗縣政府與苗栗鄉親，感謝蔡英文8年任內對各項建設給予支持跟指導，尤其苗栗縣財政困境，就在快要不能呼吸的時候，蔡英文拉了苗栗一把，讓縣府得以慢慢喘息，且蔡總統連續6年參與拱天宮白沙屯媽祖進香，也讓白沙屯進香成為台灣宗教盛事。

鍾東錦說，在力積電銅鑼新廠2021年動土時，他以議長身分出席，期間前苗栗縣長徐耀昌遞陳情書給蔡總統，盼中央能支持苗栗縣警察局重建計畫，雖然中央已核定11億元補助，但計畫改為異地重建，因面積較大營建成本增加，又遇物價上漲，總經費預估要23億元。

鍾東錦表示，警局重建案是警界同仁、苗栗鄉親的期盼，該案已獲內政部通過，目前仍在行政院審查，其中的缺額，他請託蔡英文支持，讓重建案順利在蔡任內獲得補助，也算是功德圓滿。

蔡、鍾致詞後兩人回到各自座位，隨後參與剪綵過程，對於鍾東錦請託，蔡英文未有再多做回應。